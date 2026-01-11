3連休明けの天気ポイントは、「北日本は引き続き荒天に警戒、各地で気温差大」です。13日(火)〜14日(水)も、北日本や北陸は雪や風が強まるでしょう。一方、週後半は関東〜九州では最高気温15℃前後と桜が咲く頃の陽気となりそうです。日々の気温差が大きくなるため体調管理に注意が必要です。

12日(月・成人の日)にかけて大雪・猛吹雪に警戒

明日12日(月・成人の日)にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置と今季一番の強烈寒気の影響で、日本海側は大雪や猛吹雪に警戒が必要です。大雪のピークは今夜(11日)で、特に強まるのが東北〜北陸(秋田〜福井)です。発達した雪雲の帯JPCZが形成され、短時間で積雪が急増し立往生のリスク大。24時間で1メートル近いドカ雪予想。雪に不慣れな太平洋側も積雪となるため交通障害に警戒が必要です。





高速道路の予防的通行止めや、鉄道の計画運休、飛行機の欠航など、最新の交通情報や気象情報をこまめに確認して下さい。

3連休明けも北日本や北陸は荒天

3連休明けの13日(月)は、早くも次の低気圧が北日本へ進み、14日(水)は再び冬型の気圧配置が強まります。北日本や北陸では再び雪や風が強まり荒天となる予想です。



稚内や秋田など北日本では、上空約1500メートル付近の寒気は、今回(11日〜12日)よりも強い予想のため警戒が必要です。



15日(木)は南風で寒気は北上。16日(金)と17日(土)は冬型の気圧配置となりますが、寒気は北日本止まりです。各地で3月並みの気温となり、北陸などでは雪ではなく雨となるでしょう。雪解けによる屋根からの落雪やなだれに注意が必要です。



17日(土)・18日(日)は大学入学共通テストですが、北日本日本海側は雪や雨、東日本〜西日本の太平洋側は両日とも晴れるでしょう。

今週後半は関東〜九州で桜が咲く頃の陽気に

今週は気温のアップダウンが大きくなりそうです。東京都心では、今日11日(日)は最高気温が16.1℃と3月下旬並みとなりましたが、今夜は気温が急降下。明日12日(月・成人の日)は寒中らしい寒さに戻るでしょう。13日(火)は再び最高気温が16℃予想と、日中は冬用コートが邪魔なくらいとなりそうです。



14日(水)は北日本を中心に真冬日(最高気温が0℃未満)続出となり、札幌は最高気温がマイナス5℃止まりの予想です。15日(木)以降は、西日本や東日本を中心に、この時期としては気温が高めとなるでしょう。最高気温は15℃を超える所が多く、桜が咲く頃の陽気となりそうです。



ただ、18日(日)頃からは再び、寒中らしい寒さが戻ります。受験シーズンですが、この先は日々の気温差に加え、一日の中でも気温の差が大きくなるため体調を崩さないようご注意下さい。

気温と服装これみて安心

気温と服装の目安ですが、一般的に20℃を下回るとシャツにカーディガンなど羽織る物が欲しくなります。15℃を下回るとセーター、10℃くらいになるとトレンチコートが活躍します。さらに10℃を下回るようになるとコート、5℃を下回るとダウンコートが必要になります。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。日々の気温差に加え、一日の中でも気温差が大きくなる時期です。体調管理にご注意ください。