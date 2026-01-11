女優の大地真央（69）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。共演の大物タレントを“神”と表現する場面があった。

この日は同い年の歌手・郷ひろみとタレントの上沼恵美子とトークを展開。上沼とじっくり話すのは初めてだとしたが、共に兵庫県の淡路島出身であると明かした。

郷は仲が良い大地について「やっぱり面白いんですよね」と証言。大地は「やっぱり関西の血ですかねえ」と笑い、「やっぱり上沼さんはだから私にとってはもう“神”ですよ」と称えてみせた。

上沼は「なんでやねん」と笑い飛ばしたが、大地は「本当にもう、凄いなと思うんですよ。間と言うか」としみじみ。

上沼は「女優さんとか宝塚でファンの方とか多いんです。なんでかなと思うとね、畑違うから。誰のファン？上沼恵美子言うといたらちょうどええなあっていう頃合い。それは知ってるんです」と話して笑わせた。

その後も上沼がさまざまなトークを繰り広げると、大地は「いやもう本当に最高ですね。いやもう私ますます上沼さんのファンに…」と感嘆していた。