将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局1日目が11日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で指されている。対局場のほど近くにある「大日本報徳社」では大盤解説会が実施。解説は勝又清和七段（56）、聞き手は貞升南女流二段（39）が務め、集まった約100人のファンは両者の駆け引きを固唾（かたず）をのんで見守った。

永瀬の63手目▲2六歩を見て、藤井は2時間2分の長考に沈んだ。解説会場でも話題となる中、藤井が△同歩と着手。4八にいた右金の活用は永瀬の狙いの一つではあるが、2筋への継ぎ歩を先にするのは「あまり見たことがない形」と勝又。「角換わり腰掛け銀という戦型に誰よりも精通している王将が2時間も考えたことから伺えます」と延べた。

永瀬は狙い通り65手目に▲3七金と上がり、攻撃態勢と整える。勝又は「これから攻めがスピードアップしていきますね」と語った。続く藤井は33分の考慮で△8六歩と突き、攻め合いを選択。目が離せない緊迫した局面となっている。

解説会場には立会人の神谷広志八段（64）も登壇。さらに次の一手クイズなどの企画も行われ、正解者の中から抽せんで対局者の直筆色紙などがプレゼント。会場は大盛り上がりだった。