早川みゆき（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。「レースアンバサダーアワード2025」で「実行委員会特別賞」を受賞したことを報告した。

「レースアンバサダーアワード2025 実行委員会特別賞をいただきました」と、10日に千葉・幕張メッセで開催された「レースアンバサダーアワード2025」で「実行委員会特別賞」を受賞したことを報告。

表彰式の写真をアップし「応援してくださった全ての方のおかげで、この賞を受賞することができました。今日オートサロンのステージで見た景色、この先ずっと忘れません。本当に本当にたくさんの応援をありがとうございました！！」と感謝の気持ちをつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃ綺麗過ぎます」「めっちゃ輝いている」「地道な努力って大事ですね」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。