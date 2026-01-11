渡辺美奈代さんのブログを、美奈代さんの夫が更新。

「代車」について、綴りました。



【写真を見る】【 渡辺美奈代 】 「代車」は「メルセデス・ベンツ SLクラス」 運転中の「レアショット」も公開





渡辺美奈代さんの夫は「車を1年点検に出しているので 代車を楽しそうに運転してお出かけの奥さま」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、「メルセデス・ベンツ SLクラス」をバックに佇む、渡辺美奈代さんの姿が見て取れます。



続けて「久しぶりの運転なのに慣れたものです！ 実は愛弥が小さい頃の送迎で乗っていた車種と同じSLクラスなので 懐かしさもあり嬉しそうな奥さまでした！」と、綴っています。









更に、翌１１日、渡辺美奈代さんの夫はブログを更新し、「運転中の奥さまのレアショット」と綴ると、美奈代さんが運転する写真をアップ。

続けて「左ハンドル限定です！」と、綴っています。







２０２５年５月、渡辺美奈代さんは、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで愛車「メルセデス・ベンツ V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite」について、その使い心地や、特徴を紹介。







携帯電話の「置くだけ充電」の機能があることを明かし、渡辺さんの夫は「これは多分他の人はないと思います。メルセデス乗ってる人たち。特注です。特注中の特注です」と説明していました。







また、車内の広さについて、渡辺美奈代さんは、3列シートの快適さについても触れ、「3列目までお席がありますね」と紹介し「さあ、どうぞ、皆さん乗ってくださいって言える広さがあってよかったね」と車の広さに満足している様子でした。



