元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）がYouTube「名球会チャンネル」に出演。2026年のセ・リーグにおける阪神独走に“異論”を唱えた。

元広島監督の野村謙二郎氏（59）は「今のクリーンアップを打っている人たちがリーダー的な存在になっていく中で、それを見て他の選手が育ってくる。阪神のこの強さは当分続く」と予想した。

ラミレス氏の意見は違った。

昨季は2位以下に13ゲーム以上の差を付けてリーグを制したが、「僕はそんなにタイガースがずっと独走するほどめちゃくちゃ強かったとは思っていない」ときっぱり。

そして、阪神の独走状態をつくった要因として「他のチームが弱かった。ヤクルト、巨人、DeNAの4番バッターがケガした。タイガースは誰もケガしないで好調だった」と指摘した。

さらに「（今の）飛ばないボールがいろんなところで作用した。いろんなタイミングで幸運も重なり、あれだけ独走できた」と、分析した。

阪神の連覇を予想する評論家は多いが、ラミレス氏は「2026年、タイガースの連覇が簡単かというと僕はそうは思わない。すべてのチームにチャンスがある」と、主張した。