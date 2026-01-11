職場で配りたい「三重県のお土産」ランキング！ 2位「シェル・レーヌ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「三重県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「マドレーヌのような優しいお菓子で、日持ちしやすいので配りたいです」（50代女性／広島県）、「甘くて硬めの食感もおいしいと思ったからです」（20代男性／東京都）、「可愛い貝の形が三重らしく、見た目で喜ばれやすい」（40代男性／大阪府）といった声が寄せられました。
回答者からは「赤福餅という名前も福があっていいしとにかく有名だからみんなシンプルに大好きです」（40代女性／京都府）、「縁起がいい感じがするから」（20代男性／福岡県）、「伊勢といえば赤福だから」（30代女性／大阪府）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：シェル・レーヌ（ブランカ）／37票2位は「シェル・レーヌ（ブランカ）」でした。あこや貝の形をしたスイーツです。地元産の卵や小麦粉に加え、天然の「パールシェルカルシウム」が生地に練り込まれているのが特徴。外はサクッと、中はしっとりとした食感と、バターの豊かな風味が楽しめます。アンケートでは、その優しい味わいや食感を評価する声が多く寄せられました。
1位：赤福餅（赤福）／87票1位は「赤福餅（赤福）」でした。300年以上愛され続ける餅菓子です。餅の上にこし餡をのせたシンプルな形は、伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎを模しています。柔らかいお餅と、甘さ控えめできめ細やかなこし餡のハーモニーは絶品。消費期限は短いものの、そのおいしさと知名度の高さから、職場で喜ばれるお土産として選ばれています。
