お正月の楽しみといえば袋。中身がわからないワクワク感の一方で「使わないモノが入っていたら…」という不安もつきものです。

そんな中、毎年machi-yaで高い人気を誇るのが、国産レザー小物を詰め込んだ「本革製品セット福袋2026」。カラーは届いてからのお楽しみではあるものの、これは満足度の高い福袋と言えるでしょう。

2026年版も、8点入りで8点入りで2万円以下、5点入りで1万5,000円以下という、レザー製品としては非常にお得なセット内容が公開されたので詳しくチェックしてみましょう。

リーズナブルな理由は「デッドストック」革だから

セット内容について触れる前に、まずはこのプロジェクトの真髄であるデッドストック革についてご紹介させてください。

デッドストック革とは、サンプル品や鞣す以前からの小さな傷などを理由に、行き場を失ってしまった革のこと。品質には問題がない、まさに「もったいない」革たちを製品化することで、高品質なレザーアイテムをリーズナブルに提供しているのです。

レザーの個性を1点モノの味として楽しめるこのプロジェクトは、非常にサステナブルで知的な選択といえます。

「梅」でも十分すぎる内容

肝心なのは福袋の中身です。

まずは、1.5万円以下で手に入る「梅リターン」からチェックしていきましょう。こちらにはミニトート、スマートキーケース、ペンケース、BOX型コインケース、カードケースが含まれる5点セット。

日常の必需品をレザーで統一できる、ミニマル派に嬉しい構成です。

福袋だからといって、機能性に妥協はありません。

例えば「スマートキーケース」に採用されているリングは、軽い力で簡単に取り外しができる優れもの。爪を傷める心配がなく、ネイルを楽しんでいる人にも優しい仕様です。

ミニトートにもマグネットボタンや内ポケットが備わっており、単なるおまけではない、実用性を意識した作り込みが感じられます。

コスパを極めるなら竹！ボリュームの8点セット

より贅沢に新年の装いを一新したいなら、3点のアイテムが追加される「竹リターン」が本命です。梅セットの内容に加え、使い勝手の良いLサイズトートバッグ、スマホショルダー、編み込みキーホルダーが加わります。

これだけ揃って2万円以下という価格設定には驚きを隠せません。自分一人で使い分けるのはもちろん、家族や友人とシェアするのも楽しいでしょう。

デッドストック革ゆえに、シボ感のあるものから柔らかな質感のものまで、アイテムごとにレザーが異なる表情を持つのも魅力。

何色が届くかわからないドキドキ感も含め、新年の運試しとして、楽しめる選択肢のひとつになりそうです。

メインバッグのカラーを選べる「松リターン」

「福袋は欲しいけれど、メインのバッグだけは好みの色を選びたい」という方には、上位版の「松リターン」のチョイスが合理的です。

お値段は竹セットより約1,000円アップしますが、なんと、福袋の主役であるLサイズトートのカラー系統を自分で選択できるので、その価値は十分にあります。

選べる系統は、ブラック系、ブラウン系（キャメル含む）、ブルー系（ネイビー含む）、グリーン系（カーキ含む）、レッド系（ワインレッド含む）の5パターン。ビジネスで使いやすい落ち着いた色から、コーディネートのアクセントになる色まで、自分のライフスタイルに合わせてリスクヘッジが可能です。

ちなみに、華やかなレッド系は「松リターン」でしか手に入らないカラーとのこと。届くまでのワクワクを優先するか、実用性を重視してカラーを絞るか。そんな贅沢な悩みも、この福袋ならではの醍醐味です。

販売ページにはここでは紹介しきれなかったアイテムのディテールも詳しくチェックいただけますので、ぜひ覗いてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

