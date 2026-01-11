AKB48千葉恵里、“大天才赤チェック衣装”でほっそり美脚披露「スタイル抜群」「可愛さのレベルが違う」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/11】AKB48の千葉恵里が1月10日、自身のInstagramを更新。お気に入りのステージ衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB人気メンバー、圧巻美脚際立つ衣装姿
千葉は「大天才赤チェック衣装！この形お気に入り〜」と綴り、「＃オサレカンパニー」のハッシュタグを添えて赤のチェック柄を基調にボリュームのあるフリルが印象的な衣装姿を公開。真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つミニ丈ドレスに黒のロングブーツを合わせ、華麗に着こなす姿を投稿している。
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル抜群で本当に綺麗」「脚が長い」「可愛さのレベルが違う」「着こなしているの凄い」と、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆AKB48千葉恵里、お気に入り“大天才赤チェック衣装”で美脚披露
◆AKB48千葉恵里の投稿に反響
