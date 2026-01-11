KAWAII LAB. SOUTH、新メンバー2人お披露目 福岡出身の高校生・黒田真央＆福本楓【カワコレTGC／プロフィール】
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
KAWAII LAB. SOUTHの新メンバーがお披露目された。
【写真】「カワラボ」新メンバーに選ばれた美人女子高校生
九州エリアを中心に、デビューを目指して活動するKAWAII LAB. SOUTH。オリジナル曲「まるっとピースでいいっちゃない？！」の披露後、ステージ上で新メンバーがお披露目。福岡県出身の17歳・福本楓と、福岡県出身・18歳の黒田真央の2人が新たに加入した。
黒田は「福岡県出身高校3年生18歳、真央ちゃんこと黒田真央です。みなさんに笑顔と元気を与えれるようなアイドルになるので応援よろしくお願いします！」と挨拶。福本は「福岡県出身高校2年生17歳、かえちゃんこと福本楓です。みなさんを元気づけられて虜にできるような、笑顔輝くアイドルになります！よろしくお願いします」と意気込んだ。KAWAII LAB. SOUTHは、黒田、福本の加入を受け、9人で活動していく。
【福本楓】
誕生日：2009年1月8日（17歳）
出身：福岡県
趣味：コスメ集め
特技：すぐ寝れること
チャームポイント：口元のホクロ
【黒田真央】
誕生日：2007年5月19日（18歳）
出身：福岡県
趣味：映画鑑賞
特技：ダンス
チャームポイント：えくぼ
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。
なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
