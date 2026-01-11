DAIGO、北川景子との結婚10周年を愛娘の絵入りTシャツで報告「センス抜群」「愛が詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが1月11日、自身のInstagramを更新。愛娘が描いたイラスト入りのTシャツを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】DAIGOが公開した愛娘のイラストTシャツ
DAIGOは「10th wedding anniversary！」と綴り、ケーキやフルーツで飾り付けられたプレートを投稿。「＃結婚10周年」「＃1月11日11時11分」「＃本当にありがとう」などのハッシュタグを添えて、妻で女優の北川景子との結婚10周年を報告した。あわせて、娘が描いたイラストをあしらったTシャツも公開しており、Tシャツには手描きの4人の顔が並び、家族の絆と娘の成長が感じられる温かな作品となっている。
この投稿には「センス抜群」「娘ちゃんの絵が可愛すぎる」「なんとなく誰か分かるのがすごい」「愛が詰まってる」「10周年おめでとうございます」「Tシャツ着て出演して欲しい」「幸せすぎる」といった反響が寄せられている。
DAIGOは北川と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】DAIGOが公開した愛娘のイラストTシャツ
◆DAIGO、愛娘作イラスト入りTシャツで結婚10周年を報告
DAIGOは「10th wedding anniversary！」と綴り、ケーキやフルーツで飾り付けられたプレートを投稿。「＃結婚10周年」「＃1月11日11時11分」「＃本当にありがとう」などのハッシュタグを添えて、妻で女優の北川景子との結婚10周年を報告した。あわせて、娘が描いたイラストをあしらったTシャツも公開しており、Tシャツには手描きの4人の顔が並び、家族の絆と娘の成長が感じられる温かな作品となっている。
◆DAIGOの投稿に反響
この投稿には「センス抜群」「娘ちゃんの絵が可愛すぎる」「なんとなく誰か分かるのがすごい」「愛が詰まってる」「10周年おめでとうございます」「Tシャツ着て出演して欲しい」「幸せすぎる」といった反響が寄せられている。
DAIGOは北川と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】