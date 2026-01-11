甲子園で春夏通算７度の優勝を誇るＰＬ学園硬式野球部のＯＢ懇親会が１１日、大阪市内のホテルで開催され、桑田真澄ＯＢ会長（５７）が出席。懇親会後の取材では今春の選抜大会から導入されるＤＨと、高校野球で導入が議論されている７イニング制について改めて持論を述べた。

ＤＨ制については「僕個人的には反対ですね」ときっぱり。「（投手が）打席立つことによっていろいろ感じることもあるわけで。ピッチャーもここに投げられて、次ここにいくと手が出てしまうんだなという気づきにもつながっていく」と話した。

続けて、「無責任な投球ができなくなる。自分が打席に立たないので当てといてもいいなってなるじゃないですか。そういった意味でも、打席になった方がいいと思う」と説明した。

７イニング制についても「野球も９回がいいと思っています。９回だからこそ面白みがあると思いますし」と反対。ただ、「試合時間短縮する方向に今来ているので」と時代の流れは理解し、「他にもっと方法があると思う」と提言。例にストライクゾーンを挙げ、「アウトとストライクはどんどん試合が進みます。高校野球はなぜ早いかというと、ストライクゾーンが広いからですよ。全部広くする必要はなくて、外と低めは投手有利、高めと内は打者有利とか」と意見を述べた。

“大谷２世”の誕生も願っての意見だ。「大谷くんがいるじゃないですか。投げて打って。そういう選手を輩出するためにも、投手としてもバッターとしても育ってもらいたい」と力を込めた。

来年５月に開催される『ワールドマスターズゲーム２０２７関西』への出場も表明した。ワールドマスターズゲームとは原則４年に１度開催されるマスターズ世代の世界大会。「打って投げて守ります。三刀流でいきます」と宣言した。