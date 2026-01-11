女優志田未来（32）が、10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。高校の同級生という川島海荷（31）がVTR出演し、志田の素顔を語った。

川島は「何に対してもせっかちなんですよ。LINEとかを自分の感情でLINEしてくるので。5個くらい、これも、これもって情報過多のときがあります」とせっかちな一面を明かした。

また、川島は印象に残っている言葉を聞かれ、「（志田が）『海荷が身長10センチ高かったら仲良くなってないかも』って言われたことですかね」と明かした。志田は「覚えてない…」と驚いた。

川島は「目線が同じくらいなんですよ。お互い身長が結構小さい方で。コンプレックスもあったと思うんですけど、学生のとき。『うちらって10センチ高かったら人生違ったよね』って言われて。考えたこともなかったから。『目線も違うとさ、距離感も違うじゃん』みたいな、言われて。そうなのかな…？って」と志田の言葉に困惑した表情を浮かべていた。

志田はVTRを見ると、「すごい失礼なこと言ってましたね？」と反省し加藤浩次から「そうですね」と返された。

志田は「覚えていないんですけど、身長高いっていうのに憧れていた時期はあったので。当時はもっと伸びたいって思って牛乳飲んだりとか、ぶら下がったりしてたので。両親に手足引っ張ってもらったりとか」とユニークな方法を明かし、スタジオを爆笑させていた。