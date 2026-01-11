ロッテ・石川柊太投手（34）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈（33）が11日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自宅にある夫の大量のお面の使い道について明かした。

大場は「昨日くらいから気づくと座って遊んでて成長」とつづり、座って遊ぶ長男の写真を公開した。

続く投稿では、「上に旦那さんのお面?がたくさんあるのはなんで???www」とDMを紹介。長男の遊ぶ写真に石川のお面が大量にあることを指摘されたことを明かした。

「このDM多くてw」といい、「こちらは秋季キャンプで1カ月離れるから忘れないために11月頃作りまして」とお面の用途を打ち明けた。

「もう必要ないかなと思ったけど、今現在、人が大好きなののあり（パパ認識もしてるっぽいけど）寝転んでる時にこれを見てケタケタ笑って1人遊びしてくれてるから今が一番大活躍してるの」と活躍しているといい、「2月キャンプ始まるし、このまま当分使い続けます」と宣言した。

大場は23年1月に石川と結婚。昨年5月1日、第1子となる長男出産を発表した