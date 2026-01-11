グラビアアイドルでタレントの熊田曜子（43）が11日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。共演者からの言葉にあ然とする場面があった。

この日、「一周まわってスゴイ!?デビュー25周年今こそ熊田曜子を語ろう」をテーマに放送。2001年にグラビアアイドルとしてデビューし、今年25周年。3人の娘を持つシングルマザーでありながら、現役のグラビアアイドルとして活動を続けている“グラビア界のキングカズ”と紹介された。

進行の「平成ノブシコブシ」吉村崇がさんまの様子に「こんなこと初めてなんですけど、女性がゲストに来てさんまさんがこんなにノってないことない」と指摘。さんまが「ノってるよ」と否定。「俺も若い頃から、ずっと知ってるから」と主張した。

そんな中、これまでに写真集は40冊、DVD79本、VHS3本（収録現在）を発売している熊田。吉村からその印税について聞かれると、熊田は「そもそも給料制だったので。スタートはそうですね。あとはやっぱりグラビアっていうのは、手っ取り早く顔と名前を売ってもらう手段だったので。週刊少年誌、（ギャラは）ゼロの時代がありました。PR活動みたいな感じです」と話した。

これに、MCのマツコ・デラックスは「事務所はもらってたと思うよ」と冷静に指摘。さんまも「なんぼでも、本当安いけどな、出てると思うで。給料制やからや。お前、何言うてんの？ホンマに」と真顔でツッコんだ。

これには熊田も思わず「怖っ。ゲストにお前って言うことあります？」とあ然。

吉村は「初めて見ました」と苦笑。マツコも「“お前、何言うてんの？”は私の長い付き合いになりますけど初めて聞きました」と驚き。熊田も「トーンがホントっぽいですよね…」とポツリ。さんまは改めて「だから、給料制やからや！」と再びツッコんだ。

さらに、配信サービス全盛の今、そもそもDVDに需要があるのか、という話題となり、熊田が「こち亀とかドラゴンボールと一緒で、今はいつでも配信でも見れるんですけど、ずらーっと熊田曜子のDVDが並んでたら、抜けてるとそこに入れたくなるんですよ」と主張。土田晃之は「いやいや、ドラゴンボールとかも数字が書いてあるし、横の絵が全部繋がってる。熊田さんのDVDはつながってるんですか？お前、さっきから何言ってるの？」と痛烈。

熊田は「こんなことあります？厳しいですね」と困惑していた。