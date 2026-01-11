SixTONES¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡¢¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ç1»þ´ÖSP¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤Îµ®½Å±ÇÁü¤â¸ø³«
22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢17Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£SixTONES¤À¤±¤Î1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯?!¡¡·ëÀ®Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬ÅÐ¾ì
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤Î6¿Í¤¬½é¤á¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï·ëÀ®Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤äSixTONESÇ¯É½¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà¤é¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¹ë²Ú8¶Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤â¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î³Ú¶Ê¡ØJAPONICA STYLE¡Ù¤È¡ØAmazing!!!!!!¡Ù¤Î£²¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤³¤Ã¤«¤é¡Ù¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØImitation Rain¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¢¡ØGood Luck!¡Ù¤Î£´¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£SixTONES¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ï¡¢17Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£