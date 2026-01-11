1月10日、朝の情報バラエティ番組『朝だ！ 生です 旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。新年初の放送とあって、豪華な企画が目立ったが、勝俣州和は “コラボ企画” での言動に疑問を持たれたようだ。

2026年最初の放送は、新春ハワイスペシャルで幕開けした。

「総合司会の松下奈緒さん、藤木直人さん、そしてレギュラーメンバーである勝俣さんの3人がハワイのホノルルを旅するものでした。スケジュールがそろった2日間で、飲食店やラグジュアリーホテル、ショッピングセンターを回るなど、つかの間の旅行を満喫していました」（スポーツ紙記者）

勝俣はハワイ企画に加えて、日本のご当地グルメを紹介するコーナー「日本縦断コレうまの旅」にも出演。静岡県静岡市のまぐろ丼や抹茶などを紹介したが、放送後のXでは

《静岡は大仁田アナだけでいいよ 大仁田アナがずっとヨイショしてる感じ》

《大仁田アナのいいところが全部台無しになる》

など、疑問を抱く声が聞かれていた。同コーナーは、ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが担当しており、今回は勝俣と “コラボ” する形になったのだが……。

「2023年から『旅サラダ』に出演する大仁田アナですが、『コレうまの旅』では地元の人と気さくに接する親しみやすいキャラクターやわかりやすい食レポが、視聴者から好評です。

勝俣さんは登場時から『しゃー！！』と大きな声で現れ、店の看板にツッコミを入れたり、丸鶏を使用したラーメンを食べて手で羽ばたく動作で味を表現するなど、終始ハイテンションでした。

ただ、大仁田アナの落ち着いたリポートに慣れ親しんでいる人は、勝俣さんの言動に困惑してしまったのかもしれません」（芸能記者）

『旅サラダ』では、2024年9月、総合司会を務めていた神田正輝が卒業し、松下や藤木など新メンバーへの交代が進んだ。一方、勝俣は2011年から出演しており、いまや番組いちばんの古株となった。

「ハワイではおにぎり専門店、静岡ではうなぎ店と、勝俣さんはあらゆる地の飲食店に精通しており、取材交渉でも、若手の大仁田アナまかせにせず、率先しておこなっていました。長い芸歴を誇る勝俣さんならではの強みといえるでしょう。

ただ、大仁田アナメインの企画なのに、勝俣さんが多くしゃべるため、大仁田アナのリポートがふだんより少なく、SNSでは、遠慮して見えることが指摘されていました。

好感度の高い大仁田アナの企画を楽しみにする視聴者も多いため、今回のコラボに評価が分かれてしまったのだと思われます」（同）

還暦になっても “かっちゃん” キャラは健在だが、大仁田アナとのコラボの相性ははたして──。