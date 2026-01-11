タレントのビートたけしが１１日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、芸人の“引き際”について、しみじみ話す一幕があった。

この日の番組では、「プロ野球選手の第二の人生徹底調査ＳＰ」と題し、それぞれネギ農家に転身した元楽天の石橋良太さん、保育士に転身した元ロッテの高沢秀昭さん、魚を仕入れる仕事に就いた元楽天の森雄大さんと、現役引退後、異業種に転身した人生を紹介した。

ＶＴＲを見ながら「野球選手は運もあると思うなあ。いいコーチに恵まれるとか、監督とか」と話した、たけし。

番組の最後には「芸人なんてのは第二の人生もクソもない」とポツリ。

「仕事をやってんだか、なんだかよく分からない、おいらだって…」と続けると「芸人がリタイアするって、あんまり聞いたことないもん。仕事がなくなって、ウチで暮らしてると、辞めたの？って。やってんだけど仕事が来ないだけであって。おいらの仕事ってのは辞めるってことがないもん。辞めるっていうことを言える人は売れてる人だよね。フェードアウトだよね。あの人、あんまり見ないな。仕事がないだけだよってだけだよね」と話していた。