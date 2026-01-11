ＦＩＳ◆コンチネンタル杯（１１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

五輪８度出場のレジェンド・葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が、Ｗ杯下部大会のコンチネンタル杯に出場し、１１位だった。１月１７、１８日に北海道札幌市の大倉山ジャンプ競技場で行われるＷ杯札幌大会の代表入りが決定し、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）出場に望みをつないだ。

札幌大会の代表入りを懸け、コンチネンタル杯３連戦が１０日に幕を開けた。１０日の１戦目は、１回目に１０９・５メートルと失速して４１位。ライバルがポイントを積み上げる中で葛西は０ポイントに終わり、当落線上の国内選手と差を縮められた。

ダブルヘッダーで行われる予定だったこの日の２戦目は強風のため中止となった。３戦目は１回目１２９・０メートル（２回目は中止）。代表圏内を保ち、開催国枠でのメンバー入りを決めた。

自身９度目の五輪出場へはＷ杯札幌大会２戦で上位の成績を残すことが最低条件。「こっからいきなり絶好調になったとしたら、もしかしたら（五輪に）行けるかもしれない。９９％無理ですけど、１％にかけて頑張るしかない」。まずは予選を通過して自身が持つＷ杯歴代最多出場のギネス世界記録を更新し、最後まで五輪代表の座を追いかける。