元NHK沖縄放送局キャスターで、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める竹中知華（43）が、11日、自身のインスタグラムを更新し、デジタル写真集第2弾「This is TOMOKA」（集英社）を15日に発売することを発表した。



【写真】肩かけバッグの紐＋スカートはらりで美脚チラッ 魅せ方も成長

白地に赤と黒のストライプの入ったビキニ姿の表紙を掲載。「もう予約がはじまっています 第一弾【TOMOKA】そしてアザーカット【One More TOMOKA】を経ての第二弾。お声がけをいただいたとき、正直、とまどいもありました。でも同時に、『第一弾では感じきれなかったものを、ちゃんと体感したい』そんな想いが強くなりました。」と思いをつづった。



「ただ挑戦するだけではなく、グラビアという物語の中に、自分を置いてみたいな、と思いました。欲張りなのかもしれませんね。」と詩的に心境を吐露。「撮影は宮古島で2日間かけて行われました。衣装は、かなりの数があり、すべて私の身体に合わせて、スタイリストさんが一着一着、手作りしてくださったものです。」と時間と手間がかかっていることも告白し「きっと違う温度を感じてもらえる一冊になっています。」とアピールした。



竹中は5日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号にも登場している。1月19日には44歳の誕生日を迎える。「週プレ」公式サイトにはインタビューでは「第2弾のロケ地は宮古島で、前とはまったく違う雰囲気の撮影になりそうで今からドキドキです…。」とコメントしていた。

同号は溝端葵が表紙＆巻頭を担当。天羽希純、井口裕香、豊島心桜、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛も登場している。



（よろず～ニュース編集部）