＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡

25年「NHK紅白歌合戦」にも出場したFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらアソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト、KAWAII LAB.所属アイドル約50人が集結する年初めイベントが開幕した。

東京ガールズコレクションとの初コラボレーションイベントで、冒頭ではメンバーらがテーマごとの衣装を着てランウエーも行った。FRUITS ZIPPERの真中まな（26）は「2026年初、カワラボメンバーがここTGCで集結しました！」と語り「推しでペンライトを変えたりしているのがカワコレらしくいいなと思いました。“HAPPY NEW KAWAII”を静岡からお届けしていきましょう！」とあいさつした。

普段のイメージとは違う黒基調のクール衣装を着たFRUITS ZIPPER松本かれん（23）は「まさかクールの方で（ランウエーメンバーに）選ばれると思っていなかったので緊張していましたし、できていたかわからなかったですけど楽しかったです」と話した。

グループの拠点、原宿感も思わせるカラフルな衣装に身を包んだCANDY TUNEの小川奈々子（26）は「布を体にまきつけたり、太もも上まである靴をはいたのは人生初だったり、新鮮な感じがしてうれしかったです」とランウエーを振り返った。

CUTIE STREET増田彩乃（22）「みなさんが『きゃー！』とか声援を送ってくれて楽しかったです」と笑顔。SWEET STEADY白石まゆみ（25）は「原宿を感じさせるカラフルな衣装が着れて幸せです。楽しかったです」と話した。

それぞれ意気込みも語り、FRUITSZIPPER仲川瑠夏（28）は「ファッションショーとライブもあったりするイベントはカワラボとしては初めてです。今日は思う存分楽しみたいので、みなさんも楽しんでいきましょう！」。CANDY TUNE 立花琴未（23）も「アソビシステムだったり、KAWAII LAB.らしい1日になると思いますし、最後までぶちかましていきたいと思います！よろしくお願いします」と呼びかけた。

イベントテーマは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」で、MCは静岡4局の大場舞桜（静岡朝日テレビ）、弦間彩華（テレビ静岡）、澤井志帆（静岡第一テレビ）、杉本真子（静岡放送）の4アナウンサーが交代で務めた。