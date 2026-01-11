「チームを勝たせられる力」が足りなかった…鹿島学園に惜敗した流経大柏、U-17日本代表の２年生DFが語った決意「バケモノになって流経を勝たせられるように」
［高校選手権・準決勝］鹿島学園（茨城）１−０ 流経大柏（千葉）／1月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）
１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が国立競技場で開催され、流通経済大柏が鹿島学園と対戦。スコアレスで迎えた90分に決勝ゴールを献上し、２大会連続の決勝進出を逃した。
「期待に応えるには優勝したかったですけど、３位という形に終わってしまって。インターハイも３位、去年（の選手権）も最後に準優勝だったので、必ず来年に優勝しなければいけない」
試合後、流経大柏のメンディー・サイモン友（２年）は、悔しさを滲ませながらも、来年に向けて決意を語った。
今大会、自分に何が足りなかったのか。守備の要として奮闘したCBは、次のように振り返った。
「チームを勝たせられる力ですかね。どれだけ下手でも、結局シュートを入れさせなければ、ディフェンダーの仕事はオッケーだと思う。来年はそこをしっかりと、今のままでは全然ダメだと思うので、しっかりと失点させないディフェンダーになることが目標」
全力を尽くして戦った準決勝。だが、あと１歩。最後の最後で届かなかった。
「みんな頑張った。誰のせいとかではなく、あっち（鹿島学園）をもう称えるしかない」
流経大柏で日本一を獲るため、また、世代別代表でさらに上へ向かうために自分の中で高めていきたい部分を問われたU-17日本代表DFは、「チームを勝たせられる人にならなければ駄目。ディフェンスが失点しなければ勝てると思いますし、前もストレスなくできる。こうやって失点してしまうとゲームにも勝てないので、しっかりと今日からディフェンスを磨いて、失点しないような選手になりたい」と力強く語った。
４月からは最終学年となる。意気込みを問われると、「しっかりとチームを勝たせられるような人材になって。去年の３年生も今年の３年生にも来年頼むぞと言ってもらったので、来年は自分がバケモノになって流経を勝たせられるような人になりたい」と誓った。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
