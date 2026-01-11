1月9日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトにて、大阪松竹座の“卒業式”イベントの開催が発表された。

【写真】永瀬廉、向井康二まで出演！豪華すぎる“松竹座”卒業公演のメンツ

SUPER EIGHT・なにわ男子・永瀬廉らが勢揃い

タイトルは『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』で、3月24日に実施されるという。

建物諸設備の老朽化に伴い、今年の5月をもって閉館を予定している大阪松竹座。そして、同劇場を“聖地”として、長年多くの公演を行ってきたSTARTO社の関西出身アーティストたちが一堂に会する。

ファン垂涎もののビックイベントだが、出演者のラインナップに激震が走っている。

「公開された出演者は、SUPER EIGHTやなにわ男子、King＆Princeの永瀬廉さんなど、関西ジュニア出身のトップアイドルばかり。聖地の“さよなら公演”ということで、まさに夢のような豪華メンバーがそろっています」（アイドル誌ライター）

出演が発表されているのは、SUPER EIGHT（横山裕・村上信五・丸山隆平・安田章大・大倉忠義）、WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・茺田崇裕・小瀧望）、なにわ男子（西畑大吾・大西流星・道枝駿佑・高橋恭平・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也）、Aぇ! group（正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉）、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地と関西ジュニアたち。

松竹座の厳格な「本人確認」

この豪華出演者に対して、松竹座のキャパシティは1033席。また、現在発表されている公演は1公演のみということもあり、ファンは「選ばれし1033人しか参加できないのか…宝くじより当たらなそうwwww」「1公演にこのメンツは倍率エグいてw 事務所史上一番の激戦なのでは!?」「倍率鬼高すぎて絶対取れないので配信か円盤化お願いします！！」と、当選倍率の高さにざわつきが止まらない様子。

さらに、松竹座といえば本人確認が厳しいことでも有名だ。

「高倍率の公演につきものなのが、チケットの転売問題。しかし、松竹座では非常に厳格な本人確認が実施されていると聞きます。身分証をしっかり確認し、座席の交換も不可。もちろん、身分証の偽造は犯罪です。実際、過去に偽造免許証で松竹座に入場しようとしたファンが逮捕された事例もあるくらいです。今回の公演も、正々堂々自分の力でチケットを勝ち取る必要があります」（前出、アイドル誌ライター）

SNS上でも「かなり厳しい荷物検査もあるし、なんなら身体検査もされた記憶」「本人なのに入れなかったこともあるくらいまじで厳しいよ」「本当に入れないので、みなさん転売やら偽造やらの犯罪はやめましょうね」など実体験が数多く投稿されており、その厳しさは本物のようだ。

壮絶なチケット争奪戦が予想される同公演。奇跡の一夜を目撃できるのは、果たして誰になるのか。1033という限られた席を巡る2026年最大級の戦いが、今まさに幕を開けようとしている。