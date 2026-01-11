タレントの小森純(40)が11日までに公式YouTubeを更新。新たな事業を始めることを報告した。

動画の冒頭で、小森は店舗のキッチンに立ち「ここのお店のオーナーさんと仲良くなる機会があって、週に1回なのか2回なのかまだ分からないけど、場所をお借りして、ちょっとの間ランチを(始める)」と飲食業に挑戦することを明かした。

提供するメニューはカレーライス。「ただのカレーじゃなくて、今の時代ってストレスが溜まっている人が多いから、激辛が好きな人が多くない？調整次第で辛くできるカレーを作りたくて」と説明した。

動画では、手際よくスパイスや具材を処理し、カレーを完成させた。試食したスタッフらからも高評価を受け、「甘口、中辛、辛口、地獄みたいな感じにできたらもっと面白いよね」と辛さのカスタムができることを売りにしていく考えを示していた。

そして、「期間限定なので気負わず、これで利益を上げようとは思っていないので。オープン日など、決まり次第共有できたら」と呼びかけていた。

小森は2000年代、ギャルモデルとして活躍。バラエティー番組でも人気を博すも、2012年「ペニオク騒動」をきっかけにテレビから姿を消した。

その後、専門学校に通いネイルの資格を取得。自らネイルサロンを開き、経営者として活躍。私生活では2011年に元メンズエッグのモデルの今井諒さんと結婚。男の子3人のママとしても奮闘している。