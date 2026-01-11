BLACKPINKリサ、透けタイツ×ミニワンピ姿に絶賛の声「完璧なビジュアル」「おしゃれすぎる」
【モデルプレス＝2026/01/11】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月11日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュな装いを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気美女「完璧なビジュ」と話題の美脚ショット
リサは「First event of the year」と綴り、黒のシアートップスとタイツに、光沢のある赤褐色のミニ丈ワンピースを合わせたコーディネートを披露。凛とした表情でスタイルの美しさが際立つショットや、動画を複数投稿している。
この投稿に、ファンからは「完璧なビジュアル」「新年から最高」「可愛いしかっこいい」「おしゃれすぎる」「神々しい」「抜群の存在感」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
