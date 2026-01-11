リサ／Photo by Getty Images

【モデルプレス＝2026/01/11】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月11日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュな装いを披露し、話題を呼んでいる。

◆リサ、透け感タイツ×ミニ丈ワンピスタイルを披露


リサは「First event of the year」と綴り、黒のシアートップスとタイツに、光沢のある赤褐色のミニ丈ワンピースを合わせたコーディネートを披露。凛とした表情でスタイルの美しさが際立つショットや、動画を複数投稿している。

◆リサの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「完璧なビジュアル」「新年から最高」「可愛いしかっこいい」「おしゃれすぎる」「神々しい」「抜群の存在感」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

