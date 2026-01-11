桃井かおり流「チャイニーズチキンサラダ」が話題 斬新アレンジに絶賛の声「発想が流石」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の桃井かおりが1月11日、自身のInstagramを更新。独自のアレンジが光る手作りサラダを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳女優「発想が流石」と話題の斬新アレンジサラダ
桃井は「パクチー無いから三つ葉で！パリパリはポテトチップ散らして白菜で“チャイニーズチキンサラダ〜”な朝。よろしく！」と綴り、たっぷりの白菜とチキンに、パリパリとしたトッピングが食欲をそそる手作りサラダを投稿。パクチーの代わりに三つ葉を使い、食感のアクセントとしてポテトチップスを砕いて散らすという、自由でハイセンスな代用アイデアを披露した。
この投稿には「センス抜群」「美味しそうなアレンジ」「ポテチを散らす発想が流石」「最高なサラダ」「ヘルシー」「料理を楽しんでるのが分かる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳女優「発想が流石」と話題の斬新アレンジサラダ
◆桃井かおり、アイデア満載の「チャイニーズチキンサラダ」を披露
桃井は「パクチー無いから三つ葉で！パリパリはポテトチップ散らして白菜で“チャイニーズチキンサラダ〜”な朝。よろしく！」と綴り、たっぷりの白菜とチキンに、パリパリとしたトッピングが食欲をそそる手作りサラダを投稿。パクチーの代わりに三つ葉を使い、食感のアクセントとしてポテトチップスを砕いて散らすという、自由でハイセンスな代用アイデアを披露した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「センス抜群」「美味しそうなアレンジ」「ポテチを散らす発想が流石」「最高なサラダ」「ヘルシー」「料理を楽しんでるのが分かる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】