¡Ö¹õ¤¬NG¡×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª 40Âå¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÈÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë¿Í¡É¤È¡È¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡É¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡¡¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤À¤È¥¤¥Þ¥¤¥ÁÄù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡Ï·¤±¸«¤¨¤»¤º¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê40Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤Äù¤á¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò48ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î»È¤¤Êý
¡¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢
¡ÂÀ¤¯ÉÁ¤¯
¢¥¯¥Ã¥¥êÉÁ¤¯
£ÂçÃÀ¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë
¡¡¤Ê¤É¡¢¹õ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Î¤â¤Î¤ä¥°¥ì¡¼´ó¤ê¤Î¹õ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢40Âå¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡40Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤Äù¤á¤ë»È¤¤Êý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤»¤º¤ËÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿É®¼Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
⚫︎¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥ì¤Ô¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼ 00 ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ 891±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤Ç¡¢¿å¡¦´À¡¦Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¡¦Þú¤ß¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÉÁ¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¤ªÅò¤ÇÍî¤È¤»¤Æ¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ý¡£¥³¥·¤Î¶¯¤¤5mm¤ÎÃ»¤¤É®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆËä¤á¤ä¤¹¤¤ÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£00 ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»¤Î¹õ¤Ç¤¹¡£
⚫︎¥Ç¥¸¥ã¥ô¥å ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó E ¶ËºÙ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ú¥ó¥·¥ë ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Èé»é¡¦´À¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ç¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥ÀÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾·Â1.5mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎºÙ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ë¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È´ó¤ê¤Î¼Á´¶¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¸µ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê1¡Ë¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÅÀ¤ÇËä¤á¤ë
¡¡¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇËä¤á¤ë¤È¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ï·¤±¸«¤¨¤ò²óÈò¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¹õ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¡£ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¾å¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÅÀ¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤Ï¾®¤µ¤ÊÅÀ¤òÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÜ¿¬Â¦¤ò·Ú¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ÄÌÓ¤Î²¼¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¯¥³¥Ä¤Ï¡¢Éª¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤µ¤»¡¢ÏÆ¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¡£¥Ö¥ì¤º¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¾®¤µ¤ÊÅÀ¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤êÅÀ¤¬Âç¤¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÌÊËÀ¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ê2¡Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇºÙ¤¯°ìÉ®ÉÁ¤¤·¤ÆÌÊËÀ¤Ç¤Ü¤«¤¹
¡¡¥ê¥¥Ã¥É¤Ï¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀèÃ¼¤¬ºÙ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÙ¤¯°ìÉ®ÉÁ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤Â¿¾¯¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÊËÀ¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÁ¤Â¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸²Õ½ê¤òÉÁ¤¯¤ÈÇ»¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê3¡Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ü¤«¤¹
¡¡¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥ê¥¥Ã¥É¤äÇ»¤¯¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥§¥ë¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¡¢ºÙ¤¯¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤¤¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ü¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤»È¤¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¿§¤¬Âù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ã¸¤¤¿§¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢Äù¤á¿§¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤ÏºÙ¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ëà»¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÂ¾¤Î¥«¥é¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤è¤ê¤â¡¢40Âå¤¬»È¤¦¤È¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â»È¤¤Êý¼¡Âè¡£¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_
¡¡Ï·¤±¸«¤¨¤»¤º¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê40Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤Äù¤á¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò48ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î»È¤¤Êý
¡¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢
¡ÂÀ¤¯ÉÁ¤¯
¢¥¯¥Ã¥¥êÉÁ¤¯
£ÂçÃÀ¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë
¡¡Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Î¤â¤Î¤ä¥°¥ì¡¼´ó¤ê¤Î¹õ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢40Âå¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡40Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤Äù¤á¤ë»È¤¤Êý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤»¤º¤ËÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿É®¼Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
⚫︎¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥ì¤Ô¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼ 00 ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ 891±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤Ç¡¢¿å¡¦´À¡¦Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¡¦Þú¤ß¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÉÁ¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¤ªÅò¤ÇÍî¤È¤»¤Æ¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ý¡£¥³¥·¤Î¶¯¤¤5mm¤ÎÃ»¤¤É®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆËä¤á¤ä¤¹¤¤ÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£00 ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»¤Î¹õ¤Ç¤¹¡£
⚫︎¥Ç¥¸¥ã¥ô¥å ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó E ¶ËºÙ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ú¥ó¥·¥ë ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Èé»é¡¦´À¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ç¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥ÀÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾·Â1.5mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎºÙ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ë¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È´ó¤ê¤Î¼Á´¶¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¸µ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê1¡Ë¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÅÀ¤ÇËä¤á¤ë
¡¡¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇËä¤á¤ë¤È¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ï·¤±¸«¤¨¤ò²óÈò¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¹õ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¡£ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¾å¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òÅÀ¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤Ï¾®¤µ¤ÊÅÀ¤òÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÜ¿¬Â¦¤ò·Ú¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ÄÌÓ¤Î²¼¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¯¥³¥Ä¤Ï¡¢Éª¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤µ¤»¡¢ÏÆ¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¡£¥Ö¥ì¤º¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¾®¤µ¤ÊÅÀ¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤êÅÀ¤¬Âç¤¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÌÊËÀ¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ê2¡Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇºÙ¤¯°ìÉ®ÉÁ¤¤·¤ÆÌÊËÀ¤Ç¤Ü¤«¤¹
¡¡¥ê¥¥Ã¥É¤Ï¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀèÃ¼¤¬ºÙ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÙ¤¯°ìÉ®ÉÁ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤Â¿¾¯¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÊËÀ¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÁ¤Â¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸²Õ½ê¤òÉÁ¤¯¤ÈÇ»¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê3¡Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ü¤«¤¹
¡¡¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥ê¥¥Ã¥É¤äÇ»¤¯¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥§¥ë¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¡¢ºÙ¤¯¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤¤¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤Æ¹õ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ü¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤»È¤¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¿§¤¬Âù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ã¸¤¤¿§¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢Äù¤á¿§¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤ÏºÙ¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ëà»¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÂ¾¤Î¥«¥é¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤è¤ê¤â¡¢40Âå¤¬»È¤¦¤È¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â»È¤¤Êý¼¡Âè¡£¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_