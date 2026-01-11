◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１６頭立てで争われ、津村明秀騎手が騎乗した５番人気のブラックチャリス（栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇を飾った。鞍上の津村騎手は先週の中山金杯（カラマティアノス）に続く２週連続の重賞Ｖとなった。武幸四郎調教師は初勝利。勝ち時計は１分３３秒６。

同馬は昨年６月の新馬戦（函館芝・１２００メートル）でデビュー勝ち。２走目の函館２歳Ｓ・Ｇ３は１番人気で２着、前走のファンタジーＳ・同も４着だったが、３歳になった初戦でタイトルをつかんだ。

２着は１０番人気のビッグカレンルーフ（松岡正海騎手）、３着には１１番人気のレオアジャイル（横山典弘騎手）が入った。

津村騎手（ブラックチャリス＝１着）「（２週連続重賞Ｖ）最高ですね。中山マイルでピンク帽子だと結構、不利なんですけど、この馬の持ち味のスピードで、最初いい位置に付けられたので、その辺からは心配せずにいけました。（勝因は）１コーナーでいいところを取れて、すぐに折り合いも付けられたところだと思います。４コーナーまでいい手応えで来ましたけど、１２００、１４００と使ってきた馬で、中山の芝１６００メートルに延びて、最後少し苦しくなったところはありましたが、よく最後まで踏ん張ってくれたと思います。（１６００メートルは）正直、ギリギリだと思います。力が付いて、スタミナが付いてくればまた変わって来るかも知れませんね。初めて乗りましたが、前回も（１６キロ）増えていて、今日もプラス１０キロでしたし成長していると思います」