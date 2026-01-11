ワクワクの冒険心を掻き立てる演出

スズキは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『冒険』をテーマとしたカスタムカーを展示した。

【画像】東京オートサロン2026のスズキ・ブースと今年市販化期待！の軽EVコンセプト『ビジョンeスカイ』 全87枚

今回のスズキブースでは、『ライフ・ウィズ・アドベンチャー（Life with Adventure）』をテーマに掲げ、『お客様が持つワクワクの冒険心を掻き立てる』演出を行い、参考出品車5台を含む全9台の車両が登場ている。



スズキ・クロスビー・ネイチャー・フォトグラファー（参考出品車） 山田真人

まずご紹介するのは、Aセグメントのコンパクトクロスオーバーの新型スズキ・クロスビーをベースとした『クロスビー・ネイチャー・フォトグラファー』。タフで上質感溢れるカスタマイズを施し、こだわりのあるアクティブなユーザーが、趣味のカメラを楽しむシーンを表現した参考出品車だ。

公式ホームページでは、以下のように解説されている。

『日常を彩り、感性を運ぶ。山へ、街へ、カメラと歩む上質な1台』。マットなミスティックブルーに、冒険心を掻き立てる山の等高線を描いた装飾が映える1台。カメラを手に、普段使いから休日の撮影旅行まで、快適な乗り心地とともに自分らしいスタイルで楽しみたい方へ。

『モンハン』コラボのジムニー・ノマドも登場

また、特に注目を浴びたのは、カプコンのゲーム『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーションで登場した、『ジムニーノマド・モンスターハンターワイルズ・エディション』と、『DR-Z4Sモンスターハンターワイルズ・エディション』であろう。

『もし、モンスターハンターの世界にスズキがあったら』をテーマに、広大な砂原を駆け抜け、冒険へと飛び出すシーンをイメージ。ゲーム内に登場する『簡易キャンプ』をモチーフに、まるでゲームから飛び出してきたかのような臨場感あふれるグラフィックを施した。



スズキ・ジムニーノマド・モンスターハンターワイルズ・エディションと、DR-Z4Sモンスターハンターワイルズ・エディション。 山田真人

『悪路走破性と快適な居住性を両立したジムニーノマドと一緒なら、毎日の旅がもっと楽しくなるはず』と、未知のフィールドへ挑む冒険心を刺激する、遊び心あふれる1台となっている。

また、DR-Z4Sは、モンスターハンターのゲーム内で移動手段や相棒として登場する『セクレト』をモチーフに、冒険のワクワク感を表現したものだ。

スズキ・エブリィワゴン・ワンパク・ライダー

外遊びが好きなファミリーが週末にストライダーレースに参加するシーンを想定して、アウトドアシーンに映えるアクティブなカスタマイズをエブリィワゴンに施した参考出品車が、『スズキ・エブリィワゴン・ワンパク・ライダー』だ。

会場ではルーフ上に子ども用ランニングバイク『ストライダー』などを搭載していた。公式ホームページでは、以下のように解説されている。



スズキ・エブリィ・ワゴン・ワンパク・ライダー（参考出品車） 山田真人

『家族のやりたいを全部載せて。遊びの可能性を広げる、最強のファミリーギア』。ストライダー3台を積載できる専用キャリアやルーフボックスなど、家族の遊びを支える装備が満載。広々とした室内と高い積載性で、キャンプやDIY、バイクなど、お父さんの多彩な趣味を全力でサポートするアクティブな1台です。

スズキ・スーパーキャリィ・ワーク&プレイ・プロ

『スズキ・スーパーキャリィ・ワーク&プレイ・プロ』は、エクステンドキャビンの軽トラック『スーパーキャリィ』をベースに、機能的かつ遊びの場でも存在感が際立つカスタマイズを施した参考出品車。

仕事にも遊びにも本気で打ち込むユーザーが、自然の中でキャンプやマリンレジャーを楽しむベース基地を表現した。公式ホームページでは、以下のように解説されている。



スズキ・スーパーキャリィ・ワーク&プレイ・プロ（参考出品車） 山田真人

平日はプロの相棒、週末は遊びの主役。仕事もレジャーも、カッコよくこなす。大型ワークキャリアや背面拡張棚など、ハードカーゴ製の多彩なギアを装備。仕事で使い倒すキャリイが、週末は船外機やキャンプ道具を積み込む遊びの拠点に。機能美を極めた、デキる大人のためのカスタマイズです。

スズキ・スイフトスポーツ・スーパー耐久レース仕様

2025年の『スーパー耐久シリーズ』ST-4クラスへの参戦にオートラボ（AutoLabo）が使用したスズキ・スイフトスポーツ。1月10、11日にはドライバーの伊藤大輔選手とオートラボ代表で車両を製作した國松宏二氏、そしてスズキの設計者によるトークショーも実施した。

公式ホームページでは、以下のように解説されている。



スズキ・スイフトスポーツ・スーパー耐久レース仕様 スズキ

スイフトスポーツをレース仕様に仕立て、長時間の耐久レースを行なうENEOSスーパー耐久2025シリーズで今シーズンを戦い抜いた、実際のレーシング車両。過酷な耐久レースの舞台でもそのポテンシャルを存分に発揮し、進化を止めないスイフトスポーツの挑戦。走りの良さを磨き上げた、ファンの想いに応える1台です。