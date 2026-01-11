■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝 早稲田大学 10−22 明治大学（11日、東京・MUFGスタジアム）

全国大学ラグビー決勝が行われ、早稲田大が10−22で明治大に敗れ、6大会ぶり17度目の大学日本一はならなかった。

今年の大学ラグビー日本一決定戦は早稲田と明治の“早明戦”となった。両校の顔合わせは2020年の第56回大会決勝以来6大会ぶり。当時は早稲田が45−35で明治を下し優勝した。直近では昨年12月の関東大学ラグビー対抗戦で対戦し、その時は明治が25−19で早稲田を下している。





地鳴りのような声援の中、国立競技場のピッチに入場してきた早稲田、明治フィフティーン。両校の校歌斉唱で会場のボルテージも最高潮に達し、観客からの「早稲田コール」と「明治コール」が入り乱れる中、試合は始まった。

前半9分、明治の反則で得たペナルティゴールを早稲田の主将・野中健吾（4年）が決めて3点を先制する。しかし19分、明治に攻め込まれると連続攻撃から、最後は田代大介（3年）にゴール下に飛び込まれトライ。ゴールも許し、3−7と逆転されてしまう。

28分には日本代表でもある矢崎由高（3年）が危険なプレーにより10分間の退場を命じられ、14人で戦うことになった早稲田。33分に、明治のSO伊藤龍之介（3年）にディフェンスラインの穴を突かれ、トライを許す。ゴールも決められ14−3とリードされ前半を終えた。

後半8分には明治のFW、BK一体となった攻撃でトライを奪われた早稲田は3−19と、リードを広げられる。さらに20分にも明治にペナルティゴールを決められてしまう。早稲田は相手陣内に攻め込むものの、反則でチャンスを潰してしまうなど、なかなか得点を奪うことができない。それでも32分、意地のトライ＆ゴールを奪って食らいつくが及ばず、明治に敗れた。