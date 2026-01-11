TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時17分に、大雪警報を長野市、中野市、大町市、飯山市、池田町、松川村、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。

北部では、11日夜のはじめ頃から12日明け方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■中野市
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■大町市
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■飯山市
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■池田町
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■松川村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■白馬村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■小谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■高山村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■山ノ内町
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■木島平村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■信濃町
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■小川村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■飯綱町
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■栄村
□大雪警報【発表】
　積雪　11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　13日にかけて注意