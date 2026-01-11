【大雪警報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、池田町、松川村などに発表 11日16:17時点
気象台は、午後4時17分に、大雪警報を長野市、中野市、大町市、飯山市、池田町、松川村、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。
北部では、11日夜のはじめ頃から12日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
13日にかけて注意
■中野市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■大町市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■飯山市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■池田町
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■松川村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■白馬村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■高山村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■山ノ内町
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■木島平村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■信濃町
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■小川村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■飯綱町
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■栄村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜遅くから12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意