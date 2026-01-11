「フェアリーＳ・Ｇ３」（１１日、中山）

５番人気のブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸）が好位から鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。首差の２着が１０番人気のビッグカレンルーフで、さらにそこから鼻差の３着に入ったのが１１番人気のレオアジャイルだった。勝ち時計は１分３３秒６（良）。３連単は８７万９０８０円と波乱の決着になった。

先週４日の中山金杯のカラマティアノスに続いて２週連続重賞制覇となった津村は「最高ですね」と頬を緩める。「中山マイルでピンク帽子（８枠１５番）は結構不利なんですが、この馬の持ち味であるスピードでいい位置につけられたのが良かったと思います」と勝因を語った。

自身は５日に４０歳の誕生日を迎え、その手腕はさえ渡るばかり。「千二、千四を使っていた馬で最後は苦しくなりましたが、よく踏ん張ってくれました。マイルはギリギリだと思いますが、力がついてスタミナがつけば変わってくるかもしれません。初めて乗りましたが、前回も馬体が増えていて、今回もプラス。成長しているんだと思います」と、相棒のさらなる飛躍を期待していた。