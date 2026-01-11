「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

陸上女子中長距離で東京、パリの２大会連続五輪代表で、兵庫県の主将を務める田中希実（２６）＝ニューバランス＝は２年ぶりの２区（４キロ）を走った。

１６位でたすきを受けた田中は「１区が何位でも先頭に追いつこうと」と猛烈な快走を見せ、前回には３秒及ばなかったが１２分１４秒の区間賞、１４人抜きでチームを２位に押し上げ、最終順位も２位と、大きな貢献となった。

この１年ほど「練習でできることが試合でできない」という違和感に悩まされ、この大会ではそこをどうクリアするかが、田中自身のテーマにもなっていた。

その試みとして「常に自己ベストを目指していた、中学や高校のころのような」無心で突っ走ることを心掛けて臨んだ。

タイムこそ２年前の更新には至らなかったものの「自分に負けないレースはできた。（悪コンディションという）想定外の中で前回に近い結果というのは、内容では上回れたと思います。自分の中では、自分にできる最高の走りができた」と、満足感を漂わせた。

ただ走ることが楽しかった自分を思い出せたことは「それが良かったかどうかはこれからのレースで」証明されることになるが、少なくとも違和感を解消するきっかけとなったことは間違いない。

大会自体も「キャプテンらしいことはできなかったけど、走る姿勢は走る時の私の考え、というものがもしかしたら伝わってくれてたのではと思います」と、最後まで優勝争いしながらの２位という結果を大きなプラスと受け止めていた。