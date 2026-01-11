「ラグビー・全国大学選手権・決勝、明大２２−１０早大」（１１日、ＭＵＦＧ国立）

明大が早大を下し、７大会ぶり１４度目の優勝を果たした。４万３４８９人が詰めかけたＭＵＦＧ国立は大歓声に包まれた。

ペナルティーゴールで先手をとられた明大だったが、浮足立つことはなかった。落ち着いたプレーで前半２トライをマークして逆転に成功。ディフェンスでも早大の攻撃を完璧に封じた。

後半に入っても優位は変わらず、後半８分に大川がトライを決めて早大を突き放すと、同２０分に主将の平がペナルティーゴールを決めて、さらにリードを広げた。

後半３０分にこの試合初トライを許し、直後に自陣へ攻め込まれるシーンもあったが、激しいコンタクトで相手のミスを誘ってマイボールに。最後は自陣深くでのせめぎ合いとなったが、しのぎきって反撃を許さなかった。

関東対抗戦は黒星発進から立て直し、最終戦で早大に勝って５季ぶりに優勝。そのライバルと再び大一番で激突した。平主将は「８０分を通して隙を見せず、明治のラグビーを体現したい」と自信をにじませていた中、宿命のライバルを下して頂点に立った。

神鳥監督は「素晴らしい舞台で素晴らしい相手を前に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた選手達に感謝とおめでとうという気持ちでいっぱいです」と語り、「セットプレー、ディフェンス、接点、ここで上回ってくれたことが大きかった。１人でも前に出るという気持ちを示してくれた」とたたえる。

早大を倒しての栄冠。「自分たちだけではできないこと。早稲田大さんにも感謝したい」と語り、「本当に練習通りやってくれた。７年ぶりに優勝という結果を残すことができた。また来年、優勝できるチームを作れるように前へ進んでいきたい」と力を込めた。

また主将の平は声を震わせながら「隙を見せず戦うということを１年間、言い続けたので。それがフィールドでできたことはよかった」と語り、最後は言葉に詰まりながら「人生においての一部だと思うので。続けていくので頑張っていきたい」と語った。