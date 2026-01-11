女優の北川景子（39）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンでタレントの夫・DAIGO（47）が公開した結婚10周年記念のイラストTシャツについて説明した。

この日、DAIGOは自身のSNSに「10th wedding anniversary！」と投稿し、記念のケーキや5歳の愛娘が描いたというイラストがデザインされたTシャツを披露。

北川はこの投稿を引用し「左から、私、夫、息子、娘だそうです」とTシャツに描かれた4人の顔について説明。左端の髪の長いイラストが自身だと明かした。

この投稿に、映画「ナイトフラワー」で共演した「Snow Man」佐久間大介が「可愛すぎます！」と反応。フォロワーからも「イラストかわいい」「可愛い Tシャツ着た景子さん見たいです」「錫婚式おめでとうございます 素敵なイラストTシャツですね」「首から肩のラインが秀逸 凄く素敵」「娘さんのイラストTシャツが愛おしすぎますね」などのコメントが寄せられた。

北川とDAIGOは2016年1月に結婚し、20年9月に長女が、24年1月に長男が誕生したことを報告している。