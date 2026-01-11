◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 男子決勝 東山 3-1 清風(11日、東京体育館)

春高バレー男子の決勝は東山(京都)が清風(大阪)をセットカウント3-1で破り、6年ぶり2度目の優勝を果たしました。

大会4連覇を狙った王者・駿台学園(東京)を準決勝で下し勝ち上がってきた清風との決勝戦。第1セット、追いかける展開となった東山は終盤に岩田怜緯選手のアタックなど6連続ポイントで逆転に成功し、25-21で先取します。

第2セットは激しい展開に。東山が中盤に逆転するも、そこから清風に怒とうの7連続ポイントを許し、19-25でセットカウント1-1に追いつかれます。

迎えた第3セットは東山が序盤から大きくリード。そのまま押し切った東山が25-19でこのセットを獲得し、優勝へ王手をかけます。

勝負の第4セット、序盤は一進一退の攻防ながら、清風にリードを許さなかった東山。中盤からは徐々にリードを広げてマッチポイントとすると、最後は岩田選手が決めてこのセットは25-17で決着。激戦を制し高校バレーの頂点に立ちました。

▽決勝 結果東山(京都) 3-1 清風(大阪)(25-21、19-25、25-19、25-17)