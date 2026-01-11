歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。7日に結婚会見した、元SKE48松井珠理奈と男性グループBOYS AND MEN（ボイメン）辻本達規が交際する決定打となったひと言についてコメントした。

この日、夫妻が生出演し、交際への経緯などを明かした。2人が正式に交際することになったのが3年前のクリスマスだった。時計をなくした辻本に松井が「一緒の時を刻めたらいいな」との思いでペアの時計をプレゼント。松井は「お兄さんとしていてほしい」との気持ちでそのときはまだ恋愛感情はなかったという。

しかし、辻本は松井に指輪がほしいと言われていて、クリスマスプレゼントとして左小指にちょうどいいサイズの指輪を渡し「いつか、隣の指のリングをプレゼントしたいです」と告げて差し出して「お付きあいしてください」と交際を申し込んだ。

ただ、当時の松井の返事は「ちょっとそれは違う」とNO。松井は「私が本調子ではなかったので、一緒にいてくださるのはありがたかったけど、彼女になってしまったらもっとご迷惑をかけることになるかも。そして、元気になった自分を見られて『なんか違う』と思われるのもいただった」と振り返り「もうちょっと待ってほしい」と答えたという。

この松井の返事を聞いて3〜4時間をかけて辻本が説得して交際をOKしてもらえた。松井は「そのときに運気が悪いと思っていて、運気が悪いから来年の方が良くなるから」などと話していたら、辻本から「運気に頼るより、僕に頼ったほうが絶対いいだろ」と返されたという。このエピソードに、スタジオの観客からは拍手が起こった。

和田は「これ、もう、2人で出てもらって大正解じゃない？ すごいな、素敵、素敵」と喜んだ。