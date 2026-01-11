櫻坂46谷口愛季、ミニスカ×ハイソックスコーデに反響「透明感レベチ」「美脚が眩しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】櫻坂46の谷口愛季が1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のプリーツスカートを身に着けたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳櫻坂46「美脚が眩しすぎる」ミニ丈コーデ
谷口は「13th Singleありがとうございました〜！」と楽曲「Unhappy birthday構文」についてコメントし、自身のセルフショットを複数枚投稿。髪を下ろして前髪をピンで留め、グレーのニットパーカーに黒いミニのプリーツスカート、白いハイソックスというコーディネートを披露しており、スラリと細く長い脚がのぞいている。
この投稿には、「ピン留め可愛い」「スタイル抜群」「透明感レベチ」「女子高生にしか見えない」「色白でお肌ツヤツヤ」「美脚が眩しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
