【モデルプレス＝2026/01/11】櫻坂46の谷口愛季が1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のプリーツスカートを身に着けたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。

◆谷口愛季、ミニ丈プリーツコーデ披露


谷口は「13th Singleありがとうございました〜！」と楽曲「Unhappy birthday構文」についてコメントし、自身のセルフショットを複数枚投稿。髪を下ろして前髪をピンで留め、グレーのニットパーカーに黒いミニのプリーツスカート、白いハイソックスというコーディネートを披露しており、スラリと細く長い脚がのぞいている。

◆谷口愛季の投稿に反響


この投稿には、「ピン留め可愛い」「スタイル抜群」「透明感レベチ」「女子高生にしか見えない」「色白でお肌ツヤツヤ」「美脚が眩しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

