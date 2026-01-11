女優の見上愛が１１日、都内で主演劇場アニメ「ＡＬＬ ＹＯＵ ＮＥＥＤ ＩＳ ＫＩＬＬ」（秋本賢一郎監督）の舞台あいさつ付き上映会に共演の花江夏樹とともに登壇した。

小説家・桜坂洋氏の同名小説が原作で、斬新なタイムループ設定と主人公の力強い成長を描いた物語。今作はリタ（見上）を主人公に新たな視点で描かれる。

声優初挑戦となった三上は、「普段は表情だったり、その場で作る間を使って表現していくんですけど、今回は絵ができあがっていたので、声だけで表現するのが難しかったです」と声の仕事ならではの苦悩を明かした。それでも、共演の花江は「僕のデビュー当時より全然うまい」と絶賛。「（撮影の）最初と最後でお芝居に対するアプローチが変わってきた印象がある。この短期間で成長を感じましたし、女優さんとしての経験が役に反映されていた」とうなずいた。

作品の内容にちなみ、同じ日が繰り返されるとしたらどんな生活をしたいかと聞かれると「温泉が大好きなので、温泉地に住んで毎日、温泉に入るループをさせてください」と明かし、会場は穏やかな空気に包まれた。

最後は、「この作品に生きる希望を感じて、今やることに意味があると思いました。そういう作品が自分の初挑戦だったことが幸せ。お友達とか、知り合いを誘って見に来ていただけたら」とアピールした。