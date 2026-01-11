¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¼Ú¶â¸º³Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×²£¹Ô¤òËÉ»ß¡¡»ÊË¡½ñ»Î²ñ¡¢Êó½·¤Î¾å¸Â¤òÀßÄê
¡¡»ÊË¡½ñ»Î¤¬¡Ö¼Ú¶â¤òÉ¬¤º¸º¤é¤»¤ë¡×¤È¤Î¹¹ð¤ÇÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¹â³Û¤ÊÊó½·¤òÀÁµá¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»ÊË¡½ñ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆü»ÊÏ¢¡Ë¤¬ºÄÌ³À°Íý¤ÎÊó½·¾å¸Â¤òÄê¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¡Öµ¬Â§´ð½à¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤¬11Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºÄÌ³¼Ô¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë¡Ö¼Ú¶â¸º³Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î²£¹Ô¤òËÉ¤°¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡Æü»ÊÏ¢¤Ï2025Ç¯2·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Çµ¬Â§´ð½à¤ò·èÄê¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î»ÊË¡½ñ»Î²ñ¤Ë½àµò¤·¤¿Æâµ¬¤ÎÀ©Äê¤òµá¤á¤¿¡£Á´¹ñ50»ÊË¡½ñ»Î²ñ¤Î¤¦¤Á´û¤Ë34ÃÄÂÎ¤¬²þÀµ¤·¤¿¡£»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÊó½·¤Ï¼«Í³²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¸ÂÀßÄê¤Ï°ÛÎã¡£
¡¡µ¬Â§´ð½à¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëºÄÌ³¤ÎÇ¤°ÕÀ°Íý¤ä¡¢¥ä¥ß¶â¶È¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÊó½·¤ÏÃå¼ê¶â¤ò´Þ¤á1»ö¶È¼ÔÅö¤¿¤ê5Ëü±ß¤ËÀ©¸Â¡£²áÊ§¤¤¶â¤ò²ó¼ý¤·¤¿ºÝ¤ÎÊó½·¤ä¡¢Ê¬³äÊÖºÑ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤â¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿¡£ºÄÌ³¸º³Û¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¹¹ð¤Î¶Ø»ß¤ä¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ÎÌÌÃÌµÁÌ³ÉÕ¤±¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ÊË¡½ñ»Î¤¬´Ø·¸¤¹¤ëºÄÌ³À°Íý¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼ê¶â¤ä²ò·è¶â¤È¤·¤Æ¿ô½½Ëü±ß¤òÀÁµá¤¹¤ëÎã¤¬¤¢¤ë¡£