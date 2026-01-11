１０日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では、明石家さんまが「この番組も新年を迎え、また生き残った！」と声をあげ、拍手が起こった。今春で放送１２年目。「まだ４月からは分からない」と言いながら、「安心してくれ。吉本にはＦＡＮＹチャンネルがある。最悪そっちに」と笑わせた。

進行が原田葵アナに交代。さんまがモニター横に待機する見習い芸人も交代したと紹介。

陸上競技のユニホーム姿のカオル・ルイス（芸歴３年目）で、どこの事務所？と聞かれると「ビクターから来ました！」。ひな壇芸人らが一斉に立ち上がり「ビクター！？」と笑い、さんまも「マジ？」と驚いた。

「何部門？」の質問が飛ぶ中、カオル・ルイスは疾走ポーズをとりながら「陸上競技歴２６年、１００ｍ自己ベスト１０秒７で走れる現役アスリート」と自己紹介し、再びスタジオが「速やっ！」と驚愕。野田クリスタルが「記録に引いちゃう」と驚いた。

ムキムキの筋肉を見せつけるカオル・ルイスに、さんまが「なんでボルトにしなかった？お前らの時代はボルトやろ？」と聞くと、藤本敏史が「名前がカオルなんですよ」。なぜ知っているのかと聞かれると「いま聞いた、ちっちゃい声で。カオルって本名？って。ええとこ引き出したろ思て」とやさしさを見せていた。