キングスのシュルーダーに3試合の出場停止処分…試合後にドンチッチへ詰め寄り殴打を試みる

1月11日（現地時間10日）、NBAはサクラメント・キングスのデニス・シュルーダーへ3試合の出場停止処分（無給）を科したと発表した。

シュルーダーは2025年12月29日（同28日）にアウェーのクリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズと対戦。途中出場ながらも11得点7アシスト1ブロック2スティールの活躍を見せたが、チームは101－125で敗北を喫した。

リーグの発表によると、その試合終了40分後、シュルーダーはアリーナ内の通路で相手選手に詰め寄り、殴打を試みたことによって今回の処分に至ったという。







また、現地メディア『NBA on Prime』と『The Association on NBATV』のシニアNBAインサイダーを務めるクリス・ヘインズ氏によると、シュルーダーが詰め寄った相手選手は、先日の「NBAオールスター2026」のファン投票中間結果でも全選手中トップの得票数を獲得していたスーパースター、ルカ・ドンチッチだったという。両者は試合中にも言い争う場面が見られ、試合後に騒動が起こった。

今回の処分は、12日（同11日）のヒューストン・ロケッツ戦から適用され、13日（同12日）のレイカーズ戦と15日（同14日）のニューヨーク・ニックス戦までシュルーダーは出場停止となる。

【動画】レイカーズvsキングスのハイライト！