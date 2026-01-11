ÍÎÏÁª¼ê2¿Í¡¢WBC¼ÂàÉ½ÌÀ¡¡³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡¦ÎÓÎ©¤ÈSF¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦ûýúª°Ò¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌ¡¢¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¡¢15Æü¤«¤éÂæÏÑÂåÉ½¤Î½¸Ãæ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°ìÊý¡¢³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÎÎÓÎ©ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤ÈÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Îûýúª°ÒÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÎÓ¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦¡¢ÅðÎÝ²¦¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢Ç¯´ÖMVP¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÏÁª¼ê¡£2025Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ³ÚÅ·¤òÎ¨¤¤¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÎÓ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬10Æü¡¢²áµî¤Î¤±¤¬¤Î²óÉü¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢Á¾¹ë¶ðÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÉÔ»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀèÈ¯¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ûý¤â9Æü¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´À°¤ä³Ø¤Ó¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¾Íè¤Î·×²è¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·è¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãæ²Ú¿¦¶ÈËÀµåÂçÎþÌÁ¡ÊÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡¢CPBL¡Ë¤ÎèñÂ¶¾»¡Ê¤µ¤¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë²ñÄ¹¤Ï10Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ûý¤Î¼Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¡¹»ÄÇ°¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤·¡¢³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥¡¼¥º¤«¤éÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²«»ÒË²Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁÉ»Ö畬¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÎÓ¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦¡¢ÅðÎÝ²¦¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢Ç¯´ÖMVP¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÏÁª¼ê¡£2025Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ³ÚÅ·¤òÎ¨¤¤¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀèÈ¯¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ûý¤â9Æü¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´À°¤ä³Ø¤Ó¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¾Íè¤Î·×²è¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·è¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãæ²Ú¿¦¶ÈËÀµåÂçÎþÌÁ¡ÊÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡¢CPBL¡Ë¤ÎèñÂ¶¾»¡Ê¤µ¤¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë²ñÄ¹¤Ï10Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ûý¤Î¼Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¡¹»ÄÇ°¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤·¡¢³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥¡¼¥º¤«¤éÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²«»ÒË²Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁÉ»Ö畬¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë