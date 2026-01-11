自宅避難の不安が限界に。「私だって働きたい！役に立ちたい！」／今日、地震がおきたら（21）
2011年3月11日に発生した「東日本大震災」からもうすぐ15年。
イラストレーターで防災士のアベナオミさんも、当時1歳7ヶ月の長男と夫と暮らすなかで被災しました。長男のアレルギーなどから避難所生活を断念し、自宅避難（中間被災者）として混乱の日々を過ごすことに。
それから時は流れ、長男は高校生に。しかし本人に当時の記憶はほとんど残っていません。震災後に生まれた次男・次女にとっては、テレビで見る「過去の災害」にすぎない…。
日本各地で災害が起こるたびに、アベさんの中で「一人でも多くの人に、防災の備えの大切さを伝えたい」「自宅避難者のリアルを知ってほしい」という思いは、より強くなっていきました。
震災当日から約3週間。自宅避難という選択のなかで過ごした日々を克明に描いた、実録コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』をお送りします。
※本記事はアベナオミ著の書籍『今日、地震がおきたら』から一部抜粋・編集しました。
※本記事の内容は、著者が東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）に記した詳細なメモを元にまとめています。津波など自然災害を想起させるシーンがありますので、閲覧の際は予めご留意下さい。
著＝アベナオミ／『今日、地震がおきたら』