「長かったなぁ」「遂に、遂に来た」日本サッカー界にもたらされた５か月ぶりの“朗報”にネット歓喜！「マジで良かった」「めちゃくちゃ嬉しい」
リーグ戦ではない。それでも待望の一発だ。
１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが、４部のケンブリッジと対戦。３−２で勝利を収めた。
この一戦で、約４か月ぶりのゴールを奪ったのが古橋だ。１点リードで迎えた42分、ハイプレスで相手からボールを奪うと、そのまま持ち込んで冷静にフィニッシュ。GKとの１対１を制して鮮やかにネットを揺らしてみせた。
不振に喘いでいた30歳の日本代表FWは、これが８月13日のリーグカップ（シェフィールド・ユイテッド戦）以来、５か月ぶりの公式戦今季２点目となった。
久々の“朗報”がもたらされると、日本のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「マジで良かった」
「遂に、遂に来た」
「やっと古橋らしいゴール来たー！！！」
「このまま覚醒コース行こ」
「古橋らしいゴールきたわ」
「４部相手とは言え古橋が決めたのは嬉しい。この手応えをリーグ戦に持っていってほしい。」
「めちゃくちゃ嬉しい」
「長かったなぁ。こっからガンガンいこうぜ！ ケチャドバや！」
「壁を乗り越えた」
この勢いで、リーグ戦初ゴールも生まれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古橋が独走ドリブル→冷静なフィニッシュ！５か月ぶりの今季２点目
１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが、４部のケンブリッジと対戦。３−２で勝利を収めた。
この一戦で、約４か月ぶりのゴールを奪ったのが古橋だ。１点リードで迎えた42分、ハイプレスで相手からボールを奪うと、そのまま持ち込んで冷静にフィニッシュ。GKとの１対１を制して鮮やかにネットを揺らしてみせた。
久々の“朗報”がもたらされると、日本のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「マジで良かった」
「遂に、遂に来た」
「やっと古橋らしいゴール来たー！！！」
「このまま覚醒コース行こ」
「古橋らしいゴールきたわ」
「４部相手とは言え古橋が決めたのは嬉しい。この手応えをリーグ戦に持っていってほしい。」
「めちゃくちゃ嬉しい」
「長かったなぁ。こっからガンガンいこうぜ！ ケチャドバや！」
「壁を乗り越えた」
この勢いで、リーグ戦初ゴールも生まれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古橋が独走ドリブル→冷静なフィニッシュ！５か月ぶりの今季２点目