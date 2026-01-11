カップ戦でネットを揺らした古橋。(C)Getty Images

　リーグ戦ではない。それでも待望の一発だ。

　１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが、４部のケンブリッジと対戦。３−２で勝利を収めた。

　この一戦で、約４か月ぶりのゴールを奪ったのが古橋だ。１点リードで迎えた42分、ハイプレスで相手からボールを奪うと、そのまま持ち込んで冷静にフィニッシュ。GKとの１対１を制して鮮やかにネットを揺らしてみせた。

　不振に喘いでいた30歳の日本代表FWは、これが８月13日のリーグカップ（シェフィールド・ユイテッド戦）以来、５か月ぶりの公式戦今季２点目となった。
 
　久々の“朗報”がもたらされると、日本のサッカーファンからは次のような声が上がった。

「マジで良かった」
「遂に、遂に来た」
「やっと古橋らしいゴール来たー！！！」
「このまま覚醒コース行こ」
「古橋らしいゴールきたわ」
「４部相手とは言え古橋が決めたのは嬉しい。この手応えをリーグ戦に持っていってほしい。」
「めちゃくちゃ嬉しい」
「長かったなぁ。こっからガンガンいこうぜ！ ケチャドバや！」
「壁を乗り越えた」

　この勢いで、リーグ戦初ゴールも生まれるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】古橋が独走ドリブル→冷静なフィニッシュ！５か月ぶりの今季２点目

 