【レポート】三森すずこ、佐久間大介（Snow Man）、佐倉綾音、武内駿輔が登壇！映画『白蛇：浮生』完成披露試写会

1月10日に、映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』完成披露試写会が行われ、上映後には、白役の三森すずこを始め、仙役の佐久間大介(Snow Man)、青役の佐倉綾音、法海役の武内駿輔が登壇した。

■続編公開に対する期待や喜び、前作と比較して本作の世界観などが語られた！

会場には1月30日の全国公開よりも一足先に映画を楽しもうという多くの人が集まった。登壇した4人はMCからの質問を答える中で、2021年7月に公開された前作『白蛇：縁起』に続き、続編公開に対する期待や喜び、前作と比較して本作の世界観や演じ方の違いについてなど、ここだけの話が多く繰り広げられた。

■映画情報

『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』

2026年1月30日公開

【CAST】

白（ハク）：三森すずこ

仙（セン）：佐久間大介（Snow Man）

青（セイ）：佐倉綾音

李（リー）：杉田智和

宝青坊の主（ホウセイボウノヌシ）：悠木碧

法海（ホウカイ）：武内駿輔 ほか

【STAFF】

監督：チェン・ジエンシー リー・ジアカイ

配給・制作：ブシロードムーブ・面白映画

主題歌：「縁 -YUAN-」Snow Man（Aはアキュートアクセント付き）

(C)Light Chaser Animation Studios

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』公式サイト

https://white-snake.movie/

