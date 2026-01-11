「ノジマTリーグ2025-26シーズン」は11日、神奈川県の横浜国際プールにて行われ、木下アビエル神奈川は日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3－2で勝利した。

■前日のストレート負けを払拭

KA神奈川は、2019-20シーズン以来6年ぶりとなるホーム戦を迎えた。しかし、前日の日本ペイントマレッツ戦では0－4のストレート負けを喫しており、さらに張本美和、長粼美柚といった国際大会出場中の主力を欠く厳しい状況で、日本生命との一戦に臨んだ。

そんな中、流れを変えたのが主将・平野美宇だった。Tリーグでは昨季、木原美悠（現・トップおとめピンポンズ名古屋）とダブルスを組んで以来となるペアを、今回は岡田琴菜と結成。「0－4で負けてしまって、チームにもあまりチャンスがなかった。敗戦後の雰囲気もよくなかった」と感じた平野は、王子嘉樹監督と話し合いの場を持ち、自らダブルス起用を提案したという。

試合では、笹尾明日香／上澤杏音ペアに1－2で敗れたものの、随所で好プレーを見せ、「初めて組んだペアでしたが、たくさん組んでいるペアを相手に競ることができて、チームとしての雰囲気はしっかり繋げられた」と手応えを語った。

さらに続くシングルスでは、赤江夏星にストレート勝ちを収め、勝利に大きく貢献。「昨日はビデオで試合を見ていましたが、いざうまくいかないときにパッと対応できなかった。今日はノートを取ったり、携帯にメモをしながら準備できたのが良かったと思います」と、対策が奏功したことを明かした。

平野はまた、「昨日は内容も雰囲気も暗いままで終わってしまった感じがしたので、自分の目標は“昨日よりいいプレーをすること”。結果よりも、来てくださった皆さんに“また来たい”と思ってもらえることが大事だと思っていました」とコメント。観客2306人が詰めかける中、主将としてチームを牽引し、白星をつかんだ。

6年ぶりの横浜開催となった今節、主力不在の状況下でKA神奈川が日本生命から貴重な勝利を挙げた。