これはちょっと惹かれる…！ 軽さとタフさを一足に凝縮！毎日の動きをしっかり支える【ニューバランス】のスニーカー、Amazonで今チェックしてみて！
走る・鍛える・歩くを軽快に。幅広いシーンに応える軽量モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ランニングからトレーニング、部活動、そして普段履きまで幅広く対応するデイリートレーナー「FLASH」をさらに進化させた最新モデル。弾力性と耐久性に優れた「DYNASOFTミッドソール」を採用し、着地の衝撃を柔らかく受け止めながら、軽快な反発力でスムーズな足運びをサポートする。
アウトソールにはフルレングスのラバーを使用し、前後左右の動きにしっかり対応する高いグリップ力を発揮。ランニング時の安定性はもちろん、トレーニングや日常の歩行でも安心して使える設計となっている。
アッパーは縫い目を極力排したノーソー構造で、フィット性と通気性を向上。足を包み込むような快適な履き心地を実現し、長時間の使用でも蒸れにくい。約240グラムという軽量設計も魅力で、軽快なステップを求めるユーザーに最適な一足となっている。
さらに、部活動やデイリーユースに耐えうるタフさを備えながら、20ミリメートル以下の薄底を実現。地面との一体感を感じられる自然な足裏感覚が得られ、走る日も歩く日も快適に過ごせる万能モデル。
