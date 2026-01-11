TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時3分に、なだれ注意報を金沢市、加賀市、かほく市、能美市、津幡町に発表しました。

加賀では12日朝まで、能登では12日昼過ぎまで、高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■小松市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■輪島市
□波浪警報
　12日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

■珠洲市
□波浪警報
　12日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

■加賀市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■羽咋市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

■かほく市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■白山市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■能美市
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■津幡町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■内灘町
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

■志賀町
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m

■宝達志水町
□波浪警報
　12日朝にかけて警戒
　ピーク時間　11日夕方
　予想最大波高　7m