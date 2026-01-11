【なだれ注意報】石川県・金沢市、加賀市、かほく市、能美市、津幡町に発表（雪崩注意報） 11日16:03時点
気象台は、午後4時3分に、なだれ注意報を金沢市、加賀市、かほく市、能美市、津幡町に発表しました。
加賀では12日朝まで、能登では12日昼過ぎまで、高波に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■小松市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
12日にかけて注意
■輪島市
□波浪警報
12日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
■珠洲市
□波浪警報
12日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
■加賀市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■羽咋市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
■かほく市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■白山市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■能美市
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■津幡町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■内灘町
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
■志賀町
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m
■宝達志水町
□波浪警報
12日朝にかけて警戒
ピーク時間 11日夕方
予想最大波高 7m