¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡£×£Â£Ã¤Ø¤Î½Ð¾ì°ÕÍßà¥Þ¥·¥Þ¥·á¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯Áí³Û£¹£´²¯±ß¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö£·¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£³·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÏ¢Íí¤¬¡ËÍè¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Î£³¿Í¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤â²¬ËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢£×£Â£Ã¤Ø¤Î½Ð¾ì°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£